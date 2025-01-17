İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

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İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüphelinin sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.

Bu arada, bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.