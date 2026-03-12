İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, araç yakılması ve 2 kafenin kurşunlanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de 11 Mart'ta bir aracın yakılması ile Avcılar'da 3 ve 5 Mart'ta 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, şüphelilerin olay yerine ulaşmak için kullandıkları araçlara taktıkları çalıntı plakalar ile kasklar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.