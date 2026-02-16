İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

16.02.2026 10:40
Yurt dışında lideri bulunan suç örgütüne 4 ilde düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da çok sayıda eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Liderliğini yurt dışında bulunan firari bir kişinin yaptığı belirlenen örgüt üyesi 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine ve kişilere yönelik çok sayıda farklı eylem gerçekleştiren bir organize suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yurt dışında bulunan örgüt liderinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'mala zarar verme', 'iş yeri ve araç kurşunlanması ile tehdit' suçları olmak üzere toplam 9 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:31
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap ''Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen''
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap! ''Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?''
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
