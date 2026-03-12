İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul\'da Suç Örgütüne Operasyon
12.03.2026 15:51
Maltepe ve Avcılar'da olaylara karışan 4 şüpheli gözaltına alındı, incelemeler devam ediyor.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Maltepe'de araç yakma ve Avcılar'da iki ayrı kafeye kurşunlama olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği değerlendirilen bir suç örgütüyle ilgili inceleme başlatıldı. Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında cezaevinde olduğu bilinen kişinin yaptığı örgüte yönelik soruşturma kapsamında bazı eylemlerle bağlantılı şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin dün Maltepe'de araç yakma, 3 Mart'ta Avcılar'da bir kafeye kurşunlama ve 5 Mart tarihinde yine Avcılar'da bir kafeye yönelik kurşunlama olmak üzere üç ayrı olaya karıştıkları belirlendi. Dün düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılan çalıntı plakalar ile kasklar ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

15:49
