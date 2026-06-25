İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Tarihi Eser Operasyonu

25.06.2026 21:03
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İstanbul'da 10 bin 185 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikkenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki bir eve düzenlenen ve 10 bin 185 tarihi eser, obje ve sikkenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.K. "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında operasyonun düzenlendiği ev ile suça konu eserlerin sahibi olduğu değerlendirilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen O.K.K. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'da bir eve düzenlenen operasyonda, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirilmişti.

Operasyonda Y.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Kültür, Güncel, Suç, Son Dakika

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