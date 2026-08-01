İstanbul'da Temmuz Fiyat Artışı - Son Dakika
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İstanbul'da Temmuz Fiyat Artışı

İstanbul\'da Temmuz Fiyat Artışı
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İstanbul'da temmuzda perakende fiyatlar aylık %2,06, yıllık %35,20 arttı. En fazla artış sağlıkta.

(İSTANBUL) - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 35,20 arttı.

İTO'nun yayımladığı Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ne göre, İstanbul'da perakende fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıllık artış ise yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ana harcama grupları incelendiğinde, en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcama grubunda gerçekleşti. Sağlık harcamalarını yüzde 4,42 ile ulaştırma, yüzde 3,69 ile haberleşme, yüzde 2,50 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,01 ile konut, yüzde 1,60 ile ev eşyası, yüzde 1,54 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,47 ile eğitim, yüzde 1,30 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,03 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,77 ile alkollü içecekler ve tütün harcama grupları izledi.

Öte yandan, temmuz ayında fiyatı gerileyen tek ana harcama grubu ise yüzde 0,66 azalışla giyim ve ayakkabı oldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, İto, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Temmuz Fiyat Artışı - Son Dakika

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