(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun hazırladığı "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı müşterek rapor Meclis gündemine sunuldu. Bu yıl şubat ayında yüzde 25 zamlanan Marmaray ücretlerine, TCDD yıl bitmeden yüzde 10 daha zam teklif etti. İBB Meclisi'nde kabul edilen teklifle Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 75 TL'den 82,17 TL'ye çıktı.

İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun hazırladığı "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı müşterek raporla İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapılması teklif edildi. İBB Meclisi'nde görüşülen ve kabul edilen teklifle İstanbul'da İETT'ye bağlı otobüs, özel otobüs, raylı sistem ve nostaljik tramvay hattında bilet fiyatı 46,20 TL oldu.

TCDD'ye bağlı Gebze-Halkalı arasında çalışan Marmaray'da ise en uzun mesafe ücreti 82,17 TL olarak belirlendi. Marmaray'da 1-7 istasyon arası ücret 37.40 TL, 8-14 istasyon arası 47,74 TL, 36-43 istasyon arası 82,17 TL olarak zamlandı.

Teklifle İETT'de öğrenci bileti 20,50 TL'den 22.55 TL'ye, ilk aktarma ücreti 31,27 TL 34,40 TL'ye çıktı. Aylık tam mavi kart 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL olarak güncellenirken, öğrenci abonmanı 593 TL'den 653 TL'ye yükseldi.

Kararla metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak. 1-3 durak 46,2 TL, 4-9 durak arası 52,81 TL en uzun mesafe olan 34-43+ durak ücreti ise 68,59 TL olacak.

Minibüslerde 0–4 km 43 TL, 15–20 km 45 TL olacak. 20 km üzeri yolculuklarda 52 TL'ye yükselecek. Öğrenci servislerinde 0–1 km aylık 4 bin 456 TL olurken, 23–25 km aylık ücret 10 bin 436 TL'ye çıkacak. 25 km üzeri her ilave kilometre için 87,99 TL eklenecek.

Adalar'a ulaşım sağlayan şehir hatlarında tam bilet ücreti 151,23'ye yükselecek, öğrenci indirimli kart ücreti 75,64 TL olacak.