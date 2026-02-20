İstanbul'da Trafik Denetimi: 842 Cezalı Araç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Trafik Denetimi: 842 Cezalı Araç

20.02.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dron destekli denetimlerde 842 araca ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

İstanbul'da 48 noktada 153 polisin katılımıyla yapılan dron destekli taralı alan ve şerit ihlali denetiminde 842 araca para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-12 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026'da dron destekli taralı alan, şerit ihlali ve tehlikeli şerit değiştirerek kaynak yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler, 48 noktada 17 dron kullanılarak, 50 ekip ve 35 motosikletlinin yer aldığı toplam 153 personelin katılımıyla yapıldı.

Ekiplerce Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek" maddesinden 128, "trafik işaret ve levhalarına uymamak" maddesinden 452, "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" maddesinden 35, "hatalı şerit değiştirmek" maddesinden 43 ve diğer maddelerden 184 olmak üzere toplam 842 araca para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 7 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Trafik Denetimi: 842 Cezalı Araç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:23:40. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Denetimi: 842 Cezalı Araç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.