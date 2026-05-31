İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'un girişlerindeki yollarda ve gişelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Tatilin ardından kara yoluyla evlerine dönen vatandaşlar kentin giriş ve çıkış noktalarında araçlarıyla zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'a varış yönünde, Çamlıca Gişeleri ile Çatalca mevkisi Ankara istikametinde araçlar yavaş seyretti.
İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya kadar çıktı.
Anadolu ile Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 18 olarak ölçüldü.
