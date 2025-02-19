İstanbul\'da Tüm Okullar Tatil Edildi

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul genelinde yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.