İstanbul'da Tur Teknesinde Yangın

İstanbul'da tur teknesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beylerbeyi İskele mevkisinde, tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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