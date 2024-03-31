İstanbul'da turistler seçim gününde tarihi mekanları doldurdu - Son Dakika
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İstanbul'da turistler seçim gününde tarihi mekanları doldurdu

İstanbul\'da turistler seçim gününde tarihi mekanları doldurdu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul'da, turistik noktalarda yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Sultanahmet Meydanı'nda binlerce turist güzel havanın da etkisiyle toplandı. Ayrıca, seçim günü güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyarete açıldı ve turistler uzun kuyruklar oluşturdu.

31.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:47
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işleminin sürdüğü İstanbul'da tarihi mekanları yabancı turistler doldurdu.

Megakentte saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için milyonlarca İstanbullu sandık başına giderken, kentin turistik noktalarında yabancı turist yoğunluğu gözlendi.

Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.

Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da turistler seçim gününde tarihi mekanları doldurdu - Son Dakika

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