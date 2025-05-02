İstanbul'da Turistlere Yönelik Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Turistlere Yönelik Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'da turistlerin paralarını çalan suç örgütüne yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

02.05.2025 15:30
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İstanbul'da turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle çaldıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında, 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Şişli Halaskar Gazi Caddesi, Beyoğlu Taksim Meydanı, Kabataş, Dolmabahçe, Fatih'te Sirkeci ile Vatan Caddesi'ndeki Historia AVM önü ve Bakırköy CNR fuar alanının bulunduğu bölgelerde turistlere yönelik "nitelikli hırsızlık" eylemlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Mağdurlarının şikayetlerinin yanı sıra şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtilen iddianamede, taksi veya korsan taksilerde tırnakçılık yolu ile yankesicilik yapan zanlıların eylemlerinin süreklilik halinde işlendiği tespitine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin yabancı uyruklu kişilere "Taksi lazım mı?" diyerek gidecekleri yeri sordukları, ardından taksi veya korsan taksi yönlendirdikleri, turistlerden araca bindikten sonra parayı peşin istedikleri anlatıldı.

Aldıkları paranın geçersiz olduğu bahanesiyle başka para isteyen şüphelilerin, turistlerin cüzdanından çıkardığı paraları kontrol etmek amacıyla içerisinden bir miktarını tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları, daha sonra paraların hepsinin geçersiz olduğunu söyleyerek, parayı eksik verdikleri ve yolcuyu araçtan indirdikleri belirtildi.

Suçtan günlük 200 bin lira kazandılar

Örgüt üyelerinin, turistleri ticari araçlarla farklı bölgelere götürerek, müracaatta bulunmalarını engellediklerine dikkati çekilen iddianamede, örgütün bu yöntemle günlük yaklaşık 200 bin lira suç geliri elde ettiği, örgüt üyelerinin paylaştıkları parayı genelde havale yolu ile birbirlerine aktardıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin delil bırakmamak için iş yeri kamera açılarını değiştirdikleri ve esnaflar üzerinde baskı uygulayarak kamera sistemlerini devre dışı bıraktıkları, araç içindeki kameraları da bozarak kayıt alınmasını engelledikleri bilgisine yer verildi.

Şüphelilerin aralarında görev dağılımı ve iş bölüşümü yaparak suç işledikleri ifade edilen iddianamede, suç örgütü elebaşılığını Saffet Ülker'in yaptığı, örgüt üyelerinin ise çoğunluğu ticari araç kullanmaktan men edilen ve bu suçlardan sabıkalı kişiler oldukları vurgulandı.

Ceza istemleri

İddianamede şüpheliler Saffet Ülker, Cüneyt Aktaş, Fatih Yazıcı ve Feyzullah Önen'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 32 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçlarından 7'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

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