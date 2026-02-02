"Bitki Doktoru" Her Çarşamba İstanbullularla Buluşuyor

(İSTANBUL) - İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ "Bitki Doktoru" projesiyle, İstanbullulara bitkileri için ücretsiz sağlık kontrolü ve danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Bitkisinin hasta olduğunu düşünenler her çarşamba uygulamanın gerçekleştiği Bahçe Market'e gidiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, "Bitki Doktoru" projesiyle şehir yaşamında bitki bakımına yönelik farkındalığı artırmaya, doğru bilgilendirme ile bitki kayıplarını azaltmaya ve çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyor.

Bitkiseverler, ev ve bahçe bitkilerini her çarşamba o hafta uygulamanın gerçekleştiği Bahçe Market'e getirerek uzman personele bitkilerin bakımı, yetiştirilmesi ve hastalıklarıyla ilgili sorularını yöneltiyor. Alanında uzman personel, bitkilerin mevcut durumunu inceleyerek doğru bakım yöntemleri ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgi veriyor.

Katılım için başvuru aranmayan etkinlikte lokasyon, gün ve saat bilgisi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Şubat ayı Bitki Doktoru etkinlik takvimi:

4 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Başakşehir Bahçe Market

13.00 – 16.00: Ataşehir Bahçe Market

11 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Pendik Bahçe Market

13.00 – 16.00: Sarıyer Bahçe Market

18 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Ataşehir Bahçe Market

13.00 – 16.00: Alibeyköy Bahçe Market

25 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Sarıyer Bahçe Market

13.00 – 16.00: Başakşehir Bahçe Market

Her hafta çarşamba günleri, sabah ve öğleden sonra iki farklı Bahçe Market'te düzenlenen etkinlik yıl boyunca devam edecek.