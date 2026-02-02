"Bitki Doktoru" Her Çarşamba İstanbullularla Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Bitki Doktoru" Her Çarşamba İstanbullularla Buluşuyor

02.02.2026 09:02  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, 'Bitki Doktoru' projesiyle İstanbullulara bitkileri için ücretsiz sağlık kontrolü ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Her çarşamba Bahçe Market'te bitkisinin hasta olduğunu düşünenler uzman personelden destek alabiliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ "Bitki Doktoru" projesiyle, İstanbullulara bitkileri için ücretsiz sağlık kontrolü ve danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Bitkisinin hasta olduğunu düşünenler her çarşamba uygulamanın gerçekleştiği Bahçe Market'e gidiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, "Bitki Doktoru" projesiyle şehir yaşamında bitki bakımına yönelik farkındalığı artırmaya, doğru bilgilendirme ile bitki kayıplarını azaltmaya ve çevre bilincini güçlendirmeye devam ediyor.

Bitkiseverler, ev ve bahçe bitkilerini her çarşamba o hafta uygulamanın gerçekleştiği Bahçe Market'e getirerek uzman personele bitkilerin bakımı, yetiştirilmesi ve hastalıklarıyla ilgili sorularını yöneltiyor. Alanında uzman personel, bitkilerin mevcut durumunu inceleyerek doğru bakım yöntemleri ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgi veriyor.

Katılım için başvuru aranmayan etkinlikte lokasyon, gün ve saat bilgisi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.

Şubat ayı Bitki Doktoru etkinlik takvimi:

4 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Başakşehir Bahçe Market

13.00 – 16.00: Ataşehir Bahçe Market

11 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Pendik Bahçe Market

13.00 – 16.00: Sarıyer Bahçe Market

18 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Ataşehir Bahçe Market

13.00 – 16.00: Alibeyköy Bahçe Market

25 Şubat Çarşamba

10.00 – 12.00: Sarıyer Bahçe Market

13.00 – 16.00: Başakşehir Bahçe Market

Her hafta çarşamba günleri, sabah ve öğleden sonra iki farklı Bahçe Market'te düzenlenen etkinlik yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Bahçe, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bitki Doktoru' Her Çarşamba İstanbullularla Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:47:10. #7.11#
SON DAKİKA: "Bitki Doktoru" Her Çarşamba İstanbullularla Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.