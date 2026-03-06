İstanbul'da Uluslararası Öğrenciler İftar Yapti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Uluslararası Öğrenciler İftar Yapti

06.03.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YTB koordinasyonunda uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar programında buluştu.

İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye gelerek İstanbul'daki farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Türkiye Burslusu yaklaşık 750 öğrenci için tarihi Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar programı düzenlendi.

Sema gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler, akşam ezanının okunmasıyla iftar yaptı.

Burada konuşan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Fethi Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yıl 13 ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde kurduğu vakıf sofralarının ecdadın "hayrat şartı" gereğince sunulduğunu belirterek, bunların aynı zamanda birer "bereket sofrası" olduğunu vurguladı.

Koç, "Malumunuz olduğu üzere iyiliği kendine şiar edinmiş, dünyanın neresine giderse gitsin kendisini iyilik neferi olarak görmüş ve yaratılanı Yaradan'dan dolayı hoş tutmayı şiar edinmiş bir ecdadın, bir neslin çocuklarıyız. Rabb'im inşallah bizleri de iyilerden, iyilikleri çoğaltanlardan eylesin inşallah." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde birçok iftar programı düzenleyerek insanları bir araya getirdiğini kaydeden Koç, "Hassaten Balkanlar'da, Gazze'de, Filistin'in değişik köşelerinde de aynı sofrayı açan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve bize bu nimetleri sunan Rabb'imize teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Koç, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluş amacının, ecdadın kendilerine emanet ettiği, Sultanahmet, Ayasofya ve daha birçok eserin korunması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu dile getirdi.

Bu ramazan sofralarının kurulmasında faydası olan hayır sahiplerine teşekkür eden Koç, "Rabb'im inşallah bizden sonraki nesilleri de böyle hayır sofralarında, hayır hizmetlerinde bulunan insanlardan eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uluslararası Öğrenciler İftar Yapti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uluslararası Öğrenciler İftar Yapti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.