İstanbul'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

20.06.2026 10:58
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İstanbul'da 36 saat süren UMKE tatbikatında afet müdahale kapasitesi değerlendirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 9. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Tatbikatı 36 saat boyunca kesintisiz icra edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, ekiplerin müdahale kapasitesini geliştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikat, 18-19 Haziran'da 36 saat boyunca kesintisiz düzenlendi.

Tatbikat kapsamında 18 Haziran saat 04.00'te oluşturulan haberleşme ağı üzerinden UMKE personeline intikal emri iletildi. Anadolu ve Avrupa yakalarında oluşturulan kayıt noktalarında personelin kayıt ve sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikat alanında acil müdahale ünitesi ile personelin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 barınma çadırı kuruldu. Çalışmalara 212 gönüllü UMKE personeli ile 31 UMKE aracı katıldı.

Personel yapısında hekimler, uzman hekimler, hemşireler, sağlık memurları, sağlık teknikerleri ve destek personeli yer aldı.

Operasyonlarda acil müdahale üniteleri, 4x4 ambulanslar, unimog ile keşif araçları, ATV ambulanslar ve çeşitli lojistik destek araçları da kullanıldı.

Tatbikat süresince UMKE personelinin eğitimlerde kazandığı bilgi ve becerilerin sahada uygulanmasına yönelik çeşitli senaryolar hayata geçirildi.

Bu kapsamda enkazdan yaralı çıkarma, araçtan yaralı kurtarma, afet triyajı uygulamaları, acil müdahale ünitesi kurulumu ve işletimi ile çeşitli istasyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Ekiplerin afet koşullarındaki iletişim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tüm aşamalarda telsiz haberleşme sistemleri kullanıldı.

Tatbikatı yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, saha çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Güner, afet ve acil durumlara hazırlığın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirterek, UMKE gönüllülerinin sahip olduğu bilgi, deneyim ve özverinin afetlerde hayat kurtaran unsurların başında geldiğini ifade etti.

Koordineli çalışma becerileri gözlendi

Tatbikatta İstanbul'un medikal kurtarma kapasitesi değerlendirildi.

Ekiplerin enkazdan yaralı çıkarma, araç kurtarma, afet triyajı, saha yönetimi, olay yönetimi, hasta ve yaralı yönetimi ile koordineli çalışma becerileri gözden geçirildi.

Tatbikat boyunca elde edilen gözlem ve geri bildirimlerin analiz edilerek iyileştirme çalışmalarında kullanılacağı, UMKE personelinin operasyonel hazırlık seviyesini artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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