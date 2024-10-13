İstanbul'da Ünlü Müzisyenler Konser Veriyor

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Dünya çapında tanınan ünlü müzisyenler, 2024-2025 sezonunda İstanbul'un farklı mekanlarında sahne alacak.

ABD'li rock grubu Thirty Seconds to Mars, "Seasons World Tour" kapsamında 27 Ekim'de Ülker Sports Arena'da konser verecek.

Kariyeri boyunca 30'dan fazla albüme imza atan gitarist Al Di Meola, 7 Kasım'da İstanbul Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Flamenko fusion ve akustik trio üçlüsü formatından farklı bir repertuvar ile sahneye çıkacak olan Al Di Meola, Les Paul gitarıyla "Land of the Midnight Sun", "Casino" ve "Elegant Gypsy" albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirecek.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project 22 Ekim'de

Davulun fenomeni olarak bilinen usta müzisyen Dave Weckl de bas gitarist Tom Kennedy ile beraber çıktığı turne kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Dave Weckl & Tom Kennedy Project, saksafonda Eric Marienthal ve klavyede Stu Mindeman ile beraber müzikseverleri, 22 Ekim'de Epifoni organizasyonuyla Asmalımescit'teki BLIND sahnesinde ağırlayacak.

Evgeny Grinko Türkiye turnesinde

Türkiye turnesine 5 Ekim'de başlayan Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, turne kapsamında yarın Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 16 Ekim'de Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi, 17 Ekim'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 18 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 20 Ekim'de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İsveçli alternatif rock grubu SOEN, Türkiye turnesi kapsamında 22 Ekim'de İstanbul'da sahne alacak.

ABD'li thrash metal grubu Testament, 19 Kasım'da JJ Arena'da, Jethro Tull 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da, Destruction 28 Kasım'da IF Beşiktaş'ta konser verecek.

2025'teki konserler

Bu yıl sonunun yanı sıra 2025'te de çok sayıda ünlü müzisyen ve grup, İstanbul'da sahne alacak.

Norveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra, seneye ilk kez İstanbul'da konser verecek. Grup, 7 Şubat 2025 gecesi IF Beşiktaş'ta hayranlarıyla buluşacak.

Manowar'un eski gitaristi Ross Friedman, "Ross The Boss" adıyla 5 Nisan 2025'te IF Beşiktaş'ta sevilen parçalarını seslendirecek.

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile birlikte 10 Nisan'da JJ Arena'da dinleyiclerin karşısına çıkacak.

Accept'in eski solisti Udo Dirkschneider, solo grubu UDO ile 11 Nisan'da IF Beşiktaş'ta konser verecek.

Glam rock türünün öncülerinden White Lion da IF Beşiktaş'ta 14 Mayıs'ta sahne alacak.