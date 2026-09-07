İstanbul'da uyum haftasında Bakan Yardımcısı Yelkenci öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika
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İstanbul'da uyum haftasında Bakan Yardımcısı Yelkenci öğrencilerle oyun oynadı

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İstanbul Beşiktaş'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında 'Ailemle Okul Yolunda' programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katıldığı etkinlikte öğrencilere oyunlar, ikramlar ve balon hediye edildi. Uyum haftası 11 Eylül'e kadar sürecek, birinci dönem ise 14 Eylül'de başlayacak.

İstanbul'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu'nda okula başlayan öğrenciler için "Ailemle Okul Yolunda" programı gerçekleştirildi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

Yelkenci, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Yelkenci, daha sonra çocukların katıldığı çeşitli oyunlara eşlik etti.

Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirdiği programda çeşitli oyunlar oynanırken, öğrencilere pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Programın sona ermesinden sonra sınıflarına çıkan öğrencilere renkli balonlar hediye edildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası, 11 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi ise 14 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da uyum haftasında Bakan Yardımcısı Yelkenci öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika

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