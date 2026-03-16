İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

16.03.2026 10:09
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İSTANBUL'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Beş ilçede düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 ve 14 Mart'ta Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram Fas esrarı olarak bilinen marok, 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 adet extacy, 7,85 gram sentetik kannabinoid, 13,39 gram kokainle 1 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
