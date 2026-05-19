İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 560 Bin Hap Ele Ge geçti

PENDİK, Tuzla ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen iki araç ve bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 560 bin adet sentetik hap, 3 kilogram metamfetamin, 24 adet fişek ve bir silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Pendik, Tuzla ve Esenyurt'ta belirlenen iki araç ve bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

560 BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 560 bin adet sentetik hap, 3 kilogram metamfetamin, 24 adet fişek ve bir silah ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren şüphelilerin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.