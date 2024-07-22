İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da 15 Temmuz Mahallesi ile Fatih'te Akşemsettin Mahallesi'nde 2 ayrı adreste uyuşturucu ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheli A.O. (46) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2,6 kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah, 10 fişek, 5 aseton ve hidroklorik sıvısı, hassas terazi, elektrikli ocağın yanı sıra 230 bin lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.