İstanbul'da Yağış Öncesi Kara Bulutlar
İstanbul'da sağanak yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı, görüntüler dron ile kaydedildi.
Emre KURT/İSTANBUL, İstanbul'da etkili olan yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Bulutlar dron ile görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gökyüzündeki kara bulutlar ve sonrasında başlayan yağış dron ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
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