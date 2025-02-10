İstanbul\'da Yağış Sonrası Trafik Yoğunluğu Yüzde 80\'e Ulaştı

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğun yağışın da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler- Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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