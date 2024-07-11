İstanbul'da yağışlar şiddetini arttırarak devam edecek

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da aralıklarla süren yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak il geneline yayılacağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul güne Şile, Pendik ve Tuzla ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağmurla başladı. Aralıklarla devam eden yağışlar ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak il geneline yayılacak ve akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam edecek.

Yağışlı havanın cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi, sıcaklıkların hafta sonu 32-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.