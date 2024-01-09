İstanbul\'da Yağışlı Hava Trafikte Yoğunluğa Neden Oldu

İSTANBUL akşam saatlerinde yağışlı havanında etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 18: 30'da İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 85'e kadar yükseldi. Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken Metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk da dikkat çekti. Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Maltepe ve Ataşehir mevkileri oldu.