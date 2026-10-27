İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

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İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne yönünde Kartal'dan Avrasya Tüneli girişine kadar yoğunluk yaşanırken, ters istikamette Göztepe'den başlayan trafik aralıklarla Kartal'a kadar etkili oluyor.

TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli ile Çamlıca arasındaki kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Uzunçayır mevkisinden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kozyatağı'ndan başlıyor.

Sahil Yolu'nun Pendik mevkisi Kartal istikametinde yağmur suyu birikmesi üzerine 2 şerit trafiğe kapatılınca trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevrelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde Ispartakule, Bahçeşehir, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde araçlar ağır seyrederken, ters yönde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu yönü ile Basın Ekspres'te çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik yoğunluğuyla birlikte toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 80'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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