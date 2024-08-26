İstanbul'da Yarın Kuzey İlçelerde ve Boğaz Çevresinde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yarın Kuzey İlçelerde ve Boğaz Çevresinde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeler ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

26.08.2024 18:48
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İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yarın Kuzey İlçelerde ve Boğaz Çevresinde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor - Son Dakika

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