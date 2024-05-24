İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, çete elebaşının da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin yabancı menşeli bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiği, mobil uygulamalar kullanarak haberleştikleri ve özel yazılımlarla bahis oynayanların para yatırma-çekme işlemlerini organize ettikleri belirlendi. Çetenin kontrol ettiği miktarın 300 milyon dolar olduğu tespit edildi.

24.05.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, çete elebaşının da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gelen ihbarlar üzerine yasa dışı bahis çetesine yönelik soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin özellikle yabancı menşeli birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yönettiği, mobil uygulamalar kullanarak haberleştikleri, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanlarının para yatırma-çekme işlemlerini organize ettikleri, paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, çete elebaşının sık sık yurt dışına çıktığı belirlendi.

Çetenin, bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon doları kontrol ettiği tespit edilirken, çete elebaşı Ferdi A'nın da aralarında bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik 21 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ferdi A'nın da yer aldığı 40 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 53 bin 800 dolar, 1 ruhsatsız tabanca, 57 telefon, 112 sim kart, 5 laptop, 2 hard disk, 3 flash bellek, 1 soğuk cüzdan ve 4 hafıza kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 31'i ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, Gözaltı, Suç, Polis, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:37:02. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon: 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement