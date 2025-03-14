İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Şirkete El Konuldu - Son Dakika
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İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Şirkete El Konuldu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı ve 23 şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bahis kanununa muhalefetle suçlanıyor.

14.03.2025 16:04
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank

Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Tv;'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49'u gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Şirkete El Konuldu - Son Dakika

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