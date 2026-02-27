İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu

27.02.2026 08:39
İstanbul'da yasadışı bahis yapıldığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı, 671 milyon lira ele geçirildi.

İstanbul'da yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 671 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; MASAK ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği, bu cihazların yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

Finansal hareketlerin incelenmesinde, daha önce yasadışı bahis oynattıklarına ve buradan haksız kazanç elde ettikleri için işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi. Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
