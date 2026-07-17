İstanbul\'da Yediemin Otoparkı Operasyonu

İstanbul'da yediemin otoparklarına çekilen hacizli ve muhafaza altındaki araçlar üzerinden usulsüz kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çevik kuvvet polisleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 3'ü ise ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "güveni kötüye kullanma, "mala zarar verme" ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamda polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelilerin, yediemin otoparklarına bırakılan bazı araçların motor, kapı ve çeşitli mekanik parçalarını sökerek sattıkları, daha sonra eksik parçalarla araçları ihale sürecine dahil ettiklerini belirlendi.

Soruşturmada, araçların piyasa değerinin çok altında bedellerle satışa çıkarıldığı, şüphelilerin üçüncü kişiler üzerinden ihalelere katılarak araçları düşük fiyatlarla satın aldığı, ardından sökülen parçaları yeniden takarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bazı araçların sağlam olmasına rağmen yapay zeka destekli görseller ve sahte bilirkişi raporlarıyla hasarlı gibi gösterildiğini, sahte ekspertiz ve bilirkişi raporlarıyla araçların ağır hasarlı gibi gösterilerek ihale bedellerinin düşürüldüğünü ortaya çıktı.

Devlete vergi ve çeşitli kamu borçları bulunan kişilere ait araçların haciz kayıtlarının usulsüz yöntemlerle kaldırıldığı, bazı araçların gerçekte satılmadığı halde satılmış gibi gösterilerek kayıtlarının temizlendiği anlaşıldı.

Örgütlü şekilde hareket ettikleri öne sürülen şüpheliler arasında yediemin otoparkı sahipleri ve çalışanları, oto yedek parça satıcıları, bilirkişiler, iş insanları ile özel hastanede ortaklığı bulunan bir doktorun da yer aldığı, şüpheli doktorun yaklaşık 600 milyon lira tutarında vergi borcu bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Pendik, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösteren üç yediemin otoparkı ve iki depo üzerinden toplam 71 eylem gerçekleştirdikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 1,5 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yediemin otoparklarında haciz veya yakalama şerhlerinden dolayı muhafaza altında bulunan araçların parçalandığı iddiası üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" ve "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şüphelilerin yediemin otoparklarında araçları parçaladıkları, ihaleden satın aldıkları bu araçların eski parçalarını tekrar taktıkları, bazı araçların parçalarını icradan satın alan son alıcılara, bazılarını da çıkma-yedek parça olarak sattıkları tespiti üzerine operasyon düzenlenmişti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 34 şüpheli yakalanmış, daha sonra 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 35'e çıkmıştı.