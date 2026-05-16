İstanbul'da 51 bin öğrenci zeka oyunlarında yarıştı

16.05.2026 16:58
İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından düzenlenen Kağıt Kalem Oyunları Turnuvası'nın final programı Esenyurt'ta gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, TAZOF Başkanı Şaban Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kağıt kalem oyunlarının çocukların zihinsel gelişimine katkı sunduğunu, projeye Esenyurt'ta büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "'Bir milletin gerçek zenginliği, iyi yetişmiş insan kaynağıdır' anlayışıyla eğitimi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Güçlü bir gelecek, düşünen, üreten ve kendine güvenen nesillerle mümkündür" ifadelerini kullandı.

İstanbul genelinde düzenlenen turnuvaya toplam 51 bin 650 öğrenci katılırken, elemeleri başarıyla geçen 1956 öğrenci finale kaldı.

Mantık yürütme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini ölçen organizasyona ilçeden yoğun katılım sağlandı.

İlçede 18 bin 950 öğrenci turnuvaya katılırken, ilk elemeleri geçen 947 öğrenci final turunda yarıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
