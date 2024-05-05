İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde 38 kişi tutuklandı
İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerinde polise taş ve sopayla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı. Gösteriler sırasında yaşanan olaylar sonucunda polis ekipleri müdahalede bulunarak güvenliği sağlamaya çalıştı.
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5.05.2024 02:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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