İstanbul'un çocuk dostu parkları, tematik eğlence merkezleri ve doğa rotaları, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinde ailelere hem öğretici hem de hareketli alternatifler sunuyor.

Kentte, eğitim öğretim döneminin 16-20 Kasım arasındaki ilk ara tatiline çıkan çocuklar, bu dönemde tema parkları, oyun alanları, müzeler ile doğa ve yaşam komplekslerinde dönemin yorgunluğunu atıyor.

Avrupa Yakası'nda doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen aileler için Sarıyer'deki Atatürk Kent Ormanı, Atatürk Arboretumu ve Belgrad Ormanı ara tatilin en çok tercih edilen durakları arasında yer alıyor.

Atatürk Kent Ormanı, güvenli yürüyüş parkurları, göletleri ve zengin bitki örtüsüyle çocukların doğayı gözlemlemesi için ideal bir ortam sunuyor. Çocuklar, orman içerisindeki keşif rotalarında sonbahar yapraklarını inceleme, ağaç türlerini tanıma ve açık havada sportif aktiviteler yapma imkanı buluyor.

Belgrad Ormanı'nı tercih eden aileler yürüyüş yapmak ve doğayı dinlemek gibi seçeneklerle çocukları için hem eğlenceli hem de dinlendirici bir deneyim oluşturuyor.

Binlerce farklı bitki türüne ev sahipliği yapan "canlı müze" Atatürk Arboretumu, botanik gezileriyle özellikle fen bilgisi ve çevre bilincine ilgi duyan çocukların vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ev sahipliği yaptığı binlerce bitki türüyle çocuklar için açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor. Doğaya meraklı minikler, burada düzenlenen rehberli doğa keşifleriyle hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Beykoz'daki Polonezköy Tabiat Parkı'ndaki güvenli yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları aktivite imkanı sunarken, çocuklar sonbahar yaprakları arasında doğa yürüyüşü yapıp sincap, geyik ve çeşitli kuş türlerini doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı buluyor.

Sancaktepe'deki Nefes Orman da ara tatilde çocuklara geniş orman alanı içerisinde yürüyüş yapma, oyun parkurlarında vakit geçirme ve açık hava etkinliklerine katılma imkanı sunuyor.

Adrenalin ve eğlenceyi bir arada arayan öğrenciler için tematik parklar ara tatil takviminde önemli bir yer tutuyor.

Eyüpsultan'daki Vialand Tema Park, her yaş grubuna hitap eden ünitelere ev sahipliği yaparken, ara tatilde çocukların en çok vakit geçirdiği alanların başında geliyor. Parkta, hız trenlerinden masalsı kahramanların yer aldığı alanlara kadar farklı noktalarda vakit geçirme imkanı bulunuyor.

Bayrampaşa'daki Forum İstanbul'da bulunan ZeplinX'te ise güvenli ip parkurları ve tırmanma ünitelerinde çocuklar hem eğleniyor hem de motor becerilerini geliştiriyor.

Tuzla'daki "ViaSea Tema Park", "ViaSea Akvaryum" ve "Aslan Park" da ailelerin tercih edebileceği merkezler arasında yer alıyor.

Aslan Park, çocuklara yabani hayvanları yakından görme fırsatı sunarken, ViaSea Akvaryum, binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemleme imkanı sağlıyor.

Üsküdar'daki KidZania İstanbul'da ise çocuklar doktorluktan itfaiyeciliğe, pilotluktan aşçılığa kadar onlarca farklı mesleği gerçeğe yakın ortamlarda deneyimleyerek hem eğleniyor hem de sorumluluk bilinci kazanıyor.

Türkiye ve dünyadan mimari eserlerin maketlerinin yer aldığı açık hava müzesi niteliğinde olan Eyüpsultan'daki Miniatürk, çocuklara adeta bir "küçük dünya turu" vadediyor. Öğrenciler, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden Cumhuriyet dönemi eserlerine kadar pek çok yapıyı yakından inceleyerek hem tarih hem de coğrafya bilincini geliştiriyor.

Bunların yanı sıra mega kentteki oyuncak müzeleri de bünyelerindeki birbirinden farklı oyuncak koleksiyonlarıyla çocuklar için ara tatilin sevilen rotaları arasında yer alıyor.

Kentteki millet bahçeleri

Atatürk Havalimanı, Ümraniye, Nakkaştepe, Kayaşehir, Beykoz, Başakşehir, Osmangazi, Aydos, Pendik ve Baruthane millet bahçelerinin de aralarında olduğu kentteki millet bahçeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla ara tatilde miniklerin açık havada keyifli vakit geçirebileceği duraklar arasında bulunuyor.

Zengin bitki örtüsü ve güvenli dinlenme alanlarıyla dikkati çeken bu bahçeler, öğrencilerin hem spor yapmasına hem de doğayla iç içe bir gün geçirmesine olanak tanıyor.