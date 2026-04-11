İstanbul'daki Terör Saldırısında 9 Tutuklama
İstanbul'daki Terör Saldırısında 9 Tutuklama

11.04.2026 18:54
Beşiktaş'taki saldırıyla ilgili 17 şüpheliden 9'u tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 9 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Saldırının detaylarına ulaşıldı

Terör saldırısının ardından polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak'ta şüpheli Onur Çelik tarafından kiralanan 41 AIC 024 plakalı aracın 4 kapısının ve bagajının açık olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, şüpheliler Ahmet İmrak, Onur Çelik ve Yunus Emre Sarban'ın araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla tekbir getirerek indikleri, Yapı Kredi Plaza çevresindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, polisin de buna karşılık verdiği tespit edildi.

Tutuklanan 9 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran şüphelilerin DEAŞ'ın hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Saldırının DEAŞ tarafından planlandığı, eylemin hazırlıklarının yapıldığı aşamalarda gizliliğine zarar verilmemesi için örgütle organik bağı bulunan sadık örgüt üyeleriyle hareket edildiği belirlenirken, şüphelilerin yakalandığı yer, yakalanma şekli, dijital materyallerindeki tespitler, haklarındaki istihbari bilgiler ve diğer tespitlerin tesadüflerle izah edilemeyeceği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin eylemden haberdar oldukları, kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren zanlılara birlikte hareket ettikleri öğrenilirken, şüphelilerin örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işledikleri anlaşıldı.

Kaynak: AA

