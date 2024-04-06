İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 30 IŞİD şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 30 IŞİD şüphelisi yakalandı

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28 Ocak'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ve IŞİD terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 30 kişi yakalandı. Aynı terör örgütüne yönelik Ankara'da da 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

06.04.2024 08:55
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28 Ocak'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı failleri ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı IŞİD terör örgütü örgütü şüphelisi 30 kişinin yakalandığı açıklandı. Açıklamaya göre aynı terör örgütüne yönelik Ankara'daki operasyonlarda da 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdi. Konuya ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Açıklama şöyle:

"İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı"

Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgusu da yaptı.

25 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

28 Ocak'ta İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında düzenlenen saldırıda Tuncer Murat Cihan yaşamını yitirmişti. Olaydan hemen sonra gözaltına alınan terör örgütü bağlantılı 60 şüpheliden 26'sının sınırdışı edildiği açıklanmış, diğer şüphelilerden 25'i tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki terör saldırısıyla bağlantılı 30 IŞİD şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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