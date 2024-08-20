İstanbul'dan Irak'a Filistin'e Destek Yolculuğu - Son Dakika
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İstanbul'dan Irak'a Filistin'e Destek Yolculuğu

İstanbul\'dan Irak\'a Filistin\'e Destek Yolculuğu

İstanbul'da yaşayan Hasan Cincik, Filistin halkına destek ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle 2 ülke 20 şehir gezisi yapıyor.

20.08.2024 17:46
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İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Hasan Cincik, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek ve onlara yapılan soykırıma dikkati çekmek için motosikletiyle diyar diyar geziyor.

"2 Ülke 20 Şehir Diyar Diyar Gazze" sloganıyla Ayasofya'dan yolculuğuna başlayan Cincik, Filistin bayrağı astığı motosikletiyle Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak güzergahından Irak'a gidecek.

Filistin halkına destek ve soykırıma dikkati çekme hedefiyle yaptığı yolculukta Erzincan'a ulaşan Cincik, seyahatini 2 ülke 20 şehir gezisiyle tamamlamak istiyor.

Hasan Cincik, AA muhabirine, Gazze'deki soykırıma karşı sessiz kalmamak ve boykot çağrılarını hatırlatmak istediğini söyledi.

İsrail rejiminin Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek amacıyla motoruyla Ayasofya'dan yola çıktığını iafade eden Cincik, şöyle konuştu:

" İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Irak toprakları başta olmak üzere toplamda 20 şehre uğrayıp Gazze halkı için farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Şu an Erzincan'dayım. Daha önceki şehirlerde çok ciddi teveccüh ile karşılaştım. Halkımız her daim olduğu gibi bugün de Gazzeli kardeşlerimizin yanında. İnşallah bundan sonraki güzergahım Erzurum, Van, Ağrı ve Hakkari olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret edip Irak üzerinden tekrardan Güneydoğu ve inşallah İstanbul'a geri dönüş yapmak istiyorum. Amacım, boykotu hatırlatmak, boykot adına farkındalık oluşturmak. Siyonist İsrail rejimini uygulamış olduğu bu katliam ve soykırıma dur demek adına bir farkındalık oluşturmak."

Kaynak: AA

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