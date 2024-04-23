İstanbul Dans Günleri\'nde İspanyol Flamenko Dansçısı Patricia Guerrero Sahne Aldı

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İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Dans Günleri" kapsamında Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda "Deliranza" gösterisi ile sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür'den yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışında İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken, İBB Orkestralar Müdürü Ozan Bircan, etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, dans sanatçısı ve akademisyen Dr. Bedirhan Dehmen, bale sanatçısı Erhan Güzel, Shaman Dans Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve koreograf Murat Uygun'un konuşmalarının ardından gösteri gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı yerlerinde tanınan dansçılar, 2 Mayıs'a kadar devam eden program kapsamında, gösteriler ve dünya danslarından örnekler sahneleyecek.

Atölyeler, söyleşiler ve dans temalı film gösterimleri de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Dünya Dans Günü kapsamında flamenkodan sokak dansına, baleden sirtakiye farklı dans türlerinin önemli temsilcilerini İstanbul'da ağırlanacak.

Festivalin etkinlikleri Müze Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Artİstanbul Feshane, Baruthane, Metrohan, Beyoğlu Sineması, Çubuklu Silolar, Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Tuzla İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşturulacak.?