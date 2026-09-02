İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu Rami Kütüphanesi'nde Türkçe pop şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
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İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu Rami Kütüphanesi'nde Türkçe pop şarkılarını seslendirdi

İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu Rami Kütüphanesi\'nde Türkçe pop şarkılarını seslendirdi
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İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen konserde 80'lerden günümüze Türkçe pop eserlerini müzikseverlerle buluşturdu. Solist İrem Sağer ve orkestra, farklı kuşakların ortak hafızasındaki şarkıları seslendirirken dinleyiciler de zaman zaman sanatçılara eşlik etti.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "80'lerden Günümüze Türkçe Pop" konserinde, hafızalara kazınan Türkçe pop eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Tarihi Rami Kışlası'nın restorasyonuyla kültür ve sanat merkezi olarak yeniden hayat bulan Rami Kütüphanesi'nin Bahçe Avlu 5 alanında gerçekleştirilen açık hava konseri, yoğun ilgi gördü.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde solist İrem Sağer'e, klavyede Hakan Güven, davulda Behsat Boran, gitarda Çağatay Özkaya, bas gitarda Serhan Yasdıman ve kemanda Semih Can Çelikel eşlik etti. Konserin teknik görevini Halit Ön yürüttü.

Programda, 1980'lerden bugüne uzanan ve farklı kuşakların ortak hafızasında yer edinen Türkçe pop şarkıları seslendirildi.

Müzisyenler, repertuvarda yer alan "Bile Bile", "Her Şey Seninle Güzel", "Olmaz Böyle Şey", "Kar Taneleri", "Eğlen Güzelim", "Dünya Dönüyor", "Ünzile", "Güllerim Soldu", "Düşünme Hiç", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Bana Yalan Söylediler", "Dile Kolay", "Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim", "Mecbursun", "Mor Menekşe" ve "Ne Güzel" gibi eserleri kendi yorumlarıyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

Dinleyiciler, konser boyunca sanatçılara zaman zaman eşlik ederken, eserler farklı kuşaklardan katılımcıları bir araya getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu Rami Kütüphanesi'nde Türkçe pop şarkılarını seslendirdi - Son Dakika

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