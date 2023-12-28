Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından 15. kez düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nde "Mahmud Derviş Oturumu" gerçekleştirildi.

Filistin'den canlı olarak dijital platform üzerinden yapılan oturumda Mahmut Derviş Vakfı Başkanı Fathi Khalil Albess ile şair Zübeyr Ebu Şeyb konuştu.

Yazar Peren Birsaygılı Mut'un moderatörlüğünü yürüttüğü oturumda konuşan Albess, Mahmut Derviş'in Filistin'in güzelliklerini anlatan çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Albess, TYB'ye böyle bir sempozyum düzenlediği için teşekkür ederek, "Vatanımızda yaşanan soykırım ve vahşet nedeniyle derin ruh yaralarımız olmasına rağmen bu davete katılmaya karar verdim. Modern dünyada, tarihte benzeri olmayan bir soykırım ve belki de insanlık tarihindeki en kanlı katliamlardan birisine şahit oluyoruz. Batılı devletler bu katliama sadece sessiz kalmayıp aynı zamanda işgal devletinin suçuna da ortak oluyorlar. Bu durum bana Mahmut Derviş'in 'Beyrut Kuşatması' sonrası dile getirdiği acı verici duyguları ifade eden sözlerini hatırlatıyor." dedi.

"Filistin bizim ilk anamız ve son anamız olacak"

Yaşadıkları toprağın adının her zaman Filistin olarak kalacağının altını çizen Fathi Khalil Albess, "O bizim ilk ve son vatanımız olacak." ifadesini kullandı.

Mahmut Derviş'in yakın arkadaşı şair Zübeyr Ebu Şeyb de Filistin edebiyatının büyük ve haklı bir davaya dayandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu dava kültürel mirasımıza bağlı bir dava. Mirasına çok bağlı kaldı ve başka ülkelerin edebiyatı gibi hiçbir zaman kendi halkına yabancı olmadı. Bu edebiyat Filistin davasını, Filistin direnişinin güzelliklerini bütün dünyaya yaydı. Dolayısıyla Filistinli edebiyatçılar başka şeylerle uğraşmadı, sadece direnişle uğraştı. Mahmut Derviş, bu edebiyatın en önde gelen temsilcilerinden birisiydi. O modern olmakla birlikte fevkalade Filistin'e sağdık kaldı. Mahmut Dervişi okuyan Arap entelektüelleri kesinlikle kendisinden bir şeyler buluyordu. Herhangi bir okur Mahmut Derviş'i okuduğunda kendi edebiyatını okuyormuş gibi hissedebilir. Çünkü o insanlıkla ilgili konularla ilgilenmiştir."

"Derviş'in şahsiyetinin şiiri kadar önemli olduğunu düşünüyorum"

Şeyb, Derviş ile yakın ilişkisinden bahsederek, "Okurları onun çok büyük bir adam olduğunu anlatıyorlardı ama o bir insan olarak çok daha büyük biriydi. Onun ufku sadece Filistin veya moderniteyle sınırlı değildi, o şiirde yeni bir kapı açtı. Arap şiiriyle ilgilenen her şair mutlaka ve mutlaka Mahmut Derviş'ten etkilenmiştir. Benim için onun en önemli özelliği kişiliğiydi. Onun şahsiyetinin şiiri kadar önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli edebiyatçı İbrahim Nasrallah'ın onur konuğu olduğu festivalde çeşitli oturumlarda usta edebiyatçılar konuşma yaptı.

Rami Kütüphanesi'nde bugün Kudüs konulu oturumlara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, yarın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Filistinli Şehit Şairler için Mevlid ve Dua Programı"yla sona erecek.