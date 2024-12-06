İstanbul Eğitim Zirvesi: Adil Toplum İçin Eğitim

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Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi panellerle devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin panelinde konuşan Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Vesna Janevska, ülkesinde eğitim altyapısını geliştirerek gerekli araçları optimize etmek istediklerini belirterek, "Yeni ekipmanların alınmasıyla hem eğitim sürecinin daha etkili olmasını hem de enerji tüketiminde iyileştirme sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Makedonya'da eğitimle ilgili yeni gelişmelere dikkati çeken Janevska, "Burada, eşit erişim ve eğitime adil katılabilmek herkesin hakkıdır. Makedonya'nın farklı bölgelerinden ve farklı etnik gruplardan gelen öğrencilerin bilgi birikimindeki farklılıklar, ailelerin sosyal statüsüne de bağlı olarak ortaya çıkıyor. Şuna inanıyoruz ki, okul alanını doğru bir şekilde kurarak bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Janevska, ülkedeki öğrencilerin yüzde 20'sinin taşrada bulunduğunu belirterek, "Onları merkezi okullara alarak daha rekabetçi ve kültürel anlamda homojen bir eğitim görebilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciler arasında ayrımcılığı engellemeye gayret ettiklerini dile getiren Janevska, şunları kaydetti:

"Buradaki eylemlerimizde tabii ki yalnız değiliz. Uluslararası alanda birçok kurumdan destek alıyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Avrupa Birliği'nden ve aynı zamanda Türkiye'den destek alıyoruz. Bu noktada TİKA'ya da teşekkür etmek istiyoruz; çünkü yıllar içerisinde Makedonya'nın eğitim kurumlarına en çok desteği veren kurumlardan biri oldu. Bizi mutlu eden bir şey ise eğitimle ilgili atılımlar yapan ülkelerin, diğer ülkelere de yardımcı olarak onlarda da bu gelişimlerin sağlanabilmesi için çaba göstermesidir. Bu başarı ancak birlikte çalışırsak mümkün olabilir. Bu vesileyle sizleri inovasyonla birlikte eğitimi toplu bir şekilde ilerletebilmek adına bir araya gelmeye ve iş birliğine davet ediyorum."

"Gençliğimizin karakterini geliştirmek bizim için büyük önem taşıyor"

Endonezya İlköğretim ve Ortaöğretim Bakanı Abdul Mu'ti de daha eşit ve adil bir toplum oluşturma ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi için zirvede bulunduklarını söyledi.

Mu'ti, Endonezya'nın yaklaşık 200 milyon nüfusu ve çeşitliliğiyle çocukların ekonomik durumları ile kimlikleri fark etmeksizin başarılı olabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Gençliğimizin karakterini geliştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Güçlü bir toplum, güçlü bireyler sayesinde başarılı olabilir. Bu nedenle, özellikle danışmanlık noktasında, karakter gelişimine önem veriyoruz. Hem Endonezya hem de küresel bağlamda sürekli büyüyen ve birbirine bağlı dünyaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu ulusal öncelikler, eğitim politikalarımızın temel taşlarıdır. Şunu önemsiyoruz ki eğitim, izole edilmiş bir çaba değildir; küresel bir hareketin gelişimi adına oldukça önemlidir. Ancak bu hedefe ulaşmak için iş birliği ve sorumluluk bilinci gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mu'ti, sözlerine şöyle devam etti:

"Şuna inanıyorum ki fikirlerimizi paylaşarak, en iyi uygulamalarınızı ortaya koyarak ve aynı zamanda bu zirvede birbirimizi destekleyerek daha adil, daha eşit bir küresel toplum oluşturmayı başarabiliriz. Sınırlar olmadan, kültürleri ve sektörleri aşarak bir eğitim sistemi yaratmamız gerekiyor ki her çocuğun, her gencin daha sade bir gelecek oluşturabilmesi için yeterli araçlara sahip olmasını sağlayabilelim. Bu zirve içerisinde bahsettiğimiz gibi, daha eşit ve adil bir toplum oluşturma hedefi ve daha kısa sürede bir gelecek inşa etme vizyonu sadece bir slogan değil, bu aynı zamanda bir göreve çağrıdır. Bu görevi kabul ederek, ortak sorumluluklarımızı üstlenmeli ve çocuklarımızın geleceği için çalışmalıyız."

"Öğrencileri sadece geleceğe hazırlamıyoruz biz geleceğin kendisini de şekillendiriyoruz"

Liberya Eğitim Bakanı Dr. Jarso Maley Jallah ise eğitimin her zaman insanlığın ilerlemesinde hem mantıklı düşünmeyi geliştiren hem de inovasyonu sağlayan bir unsur olduğunu ifade etti.

İstanbul Eğitim Zirvesi'nin bir parçası olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Jallah, "Zirve geçen yıllar içerisinde eğitim alanında hem fikirlerin hem de çözümlerin paylaşılabilmesi için çok önemli bir platform. Zirvede 50'den fazla ülkenin temsil edilmesi ve liderlerin katılımıyla birlikte çok özel fırsatlar sunuluyor. Bu fırsat, eğitimin sosyal değişimi nasıl sağlayabileceği ve Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu küresel hedefler doğrultusunda nasıl ilerleme kaydedebileceğimiz konusunda büyük bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Özellikle yoksul bölgelerde insanların dijital okuryazarlığı öğreterek bu araçları kullanabilecek ve dünyaya katkı sağlayabilecek noktaya getirilmesi gerektiğini kaydeden Jallah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilir bir gelecek sadece eğitimle sağlanabilecek bir şey değildir ama eğitim olmadığı zaman sürdürülebilir bir gelecek mümkün değildir. Bu zirve, bu anlamda atılacak adımlar için önemli bir fırsat. Burada yapacağım çağrı şudur ki, özellikle de ihtiyaç duyulan veya yoksul bölge için eğitime yatırım artırılmalıdır. Toplum içerisinde de eğitime verilen önemin artırılmasıyla birlikte 'eğitim sadece okulda bitmez' anlayışının da yerleşmesi gerekir. Eğitimin etkilerinin önemli bir unsuru ise hem bireyleri hem de toplumu değiştirebilme gücüdür. Eğitim sistemimizin içerisindeki eşitlik ve sürdürülebilirlikle birlikte öğrencileri sadece geleceğe hazırlamıyoruz, biz geleceğin kendisini de şekillendiriyoruz."

Yarın sona erecek zirvede, "Devlet ve Eğitim Arasındaki İlişkileri Yeniden Düşünmek", "Okulları Eşitliğe Yönlendirmek: Adil ve Kapsayıcı Eğitimi Şekillendirmede Okul Yöneticilerinin Rolü", "Sosyal Adalet ve Eğitim", "Yarını Şekillendirmek: Gençler Eğitimde Eşitliği ve Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlayabilir" ve "Yeni ve Sürdürülebilir Okul Kültürü" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.