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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 ilçeye yeni müdür atandı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 ilçeye yeni müdür atandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ara atamalar sonucunda 5 ilçeye yeni müdürler atanmıştır. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atanmıştır. Diğer görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca, ara atamalar kapsamında farklı şube müdürlüklerine de yeni görevlendirmeler yapılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde 5 ilçeye yeni müdür atandı
27.12.2023 - 23:23,
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İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ara atamalar kapsamında 5 ilçeye yeni müdür atandı.

Ara atamalar çerçevesinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy İstanbul Anadolu Yakası İlçelerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olurken, Hüseyin Güleç Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun Avrupa Yakası İkinci Bölge İlçelerinden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne ise Muhammet Ahmet Katipoğlu atandı.

Yeni görevlendirmelerde Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin ise Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Ara atamalarda ayrıca Ercan Bilgili Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gülseda Torun Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gürol Dikyol Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Bakırköy, Avcılar, Sarıyer, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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