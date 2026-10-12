İstanbul Emniyeti\'nin helikopter destekli Huzur İstanbul denetiminde araçlar arandı

İstanbul Emniyeti'nin helikopter destekli Huzur İstanbul denetiminde araçlar arandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı ve helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi düzenledi. Üsküdar'da 20.00'da başlayan denetimlerde araçlar detaylıca arandı, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile GBT'si yapıldı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'daki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Üsküdar'da saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.
Kaynak: DHA
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