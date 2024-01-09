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İstanbul Fatih Camii'nde saldırıya ilişkin tutuklama kararı verildi - Son Dakika
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İstanbul Fatih Camii'nde saldırıya ilişkin tutuklama kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından soruşturma devam ediyor.

İstanbul Fatih Camii\'nde saldırıya ilişkin tutuklama kararı verildi
09.01.2024 - 19:37,  Güncelleme: 19:38
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşa yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verilmiştir. Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Menfur saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiç bir provokasyona geçit vermeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Yılmaz Tunç, İstanbul, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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