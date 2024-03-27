İstanbul Fatih\'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah\'ını kitabını

Oğuzlar Kaymakamı, Yetim ve Öksüz Çocuklarla İftar Yaptı

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebiyle ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy da katıldı. Kaymakam Turan, birlikte iftar yaptığı yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.