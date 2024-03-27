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Son Dakika › Güncel › İstanbul Fatih'te çarşaflı kadına sokak ortasında dayak: 50 liramı ver lan, senin Allah'ını kitabını - Son Dakika
Samsun'da motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ali Kara'nın organları, 5 hastaya nakledilecek. Ali Kara'nın ailesi organ bağışı kararı aldı ve organlar gerekli yerlere gönderildi. Organlar, Samsun ve Erzurum'daki nakil bekleyen hastalara gönderildi. Organ bağışının önemi vurgulanan açıklamada, aileye teşekkür edildi ve organ bekleyen binlerce hastanın olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapım inşaatı ihalesi yapılan 408 milyon 165 bin 747 TL'ye mal olacak Karapınar Göleti tamamlandığında 590 hektar tarım arazisi suya kavuşacak.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi ancak hastaneye gitmeyi reddetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.
Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, her yıl ramazan ayının 15. günü 'Dünya Yetimler Günü' olması sebebiyle ilçede ikamet eden öksüz, yetim çocuklar ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy da katıldı. Kaymakam Turan, birlikte iftar yaptığı yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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