İstanbul Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasında 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te Haseki Tramvay Durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı, trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Fatih'te, tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Haseki Tramvay Durağı'nın yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından tramvay yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Yoldaki trafik ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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