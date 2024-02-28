İstanbul Fatih'te tramvay kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te tramvay kazasında bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih\'te tramvay kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Muzaffer S'nin (79) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

28.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Muzaffer S'nin (79) hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan Muzaffer S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında aksayan tramvay seferleri, normalde döndü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te tramvay kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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