İstanbul Fatih'teki tarihi camiye plastik doğramaların onarımı başlatıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Fatih'teki Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde, kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen plastik doğramalara ilişkin de basit onarım kapsamı sürecinin başlatıldığını, pencerelerin orijinaline uygun hale getirileceğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında camiye ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait caminin rölöve projesinin, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13 Ekim 2021 tarih ve 8458 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilen açıklamada, söz konusu projede, tarihi caminin değişik noktalarında çalışma yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

"Bütün restorasyon süreci, aslına uygunluğu esas alan titiz bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1980'li yıllarda çeşitli onarımlara konu olan Darüssaade Ağası Mehmet Ağa Camisi'nde, kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen plastik doğramalara ilişkin de basit onarım kapsamı süreci başlatılmış olup, pencereler orijinaline uygun hale getirilecektir. Mehmet Ağa Camisi'nin bir bütün olarak restorasyon çalışmaları ise 2025 yatırım programımızda değerlendirilecektir."

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada "İstanbul'da 439 yıllık tarihi camiye plastik pencere taktılar." başlıklı haberler yer almış, Darüssaade Ağası Mehmet Ağa tarafından inşa ettirilen tarihi camiye takılan plastik pencerelerin fotoğrafları paylaşılmıştı.