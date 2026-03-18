İstanbul Film Festivali 2023 Başlıyor

18.03.2026 15:19
45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) bu yıl 45. kez düzenlenecek "İstanbul Film Festivali", Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri 9-19 Nisan'da bir araya getirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Belgesel Kuşağı", "Genç Ustalar", "Heyula" ve "Dünden Bugüne Klasikler" bölümlerinin ardından sezonun merakla beklenen filmlerini festival izleyicisiyle buluşturan "N Kolay Galaları" ve dünya sinemasının yeni ve nitelikli örneklerini sunan "Devrialem" bölümünde sunulacak filmler açıklandı.

"N Kolay Galaları"nda "Kremlin'in Büyücüsü", "3. Katta Cinayet", "Üç Veda", "Sessiz Dost", "Nirvanna The Band The Show The Movie", "Mother Mary", "Fuze: Fünye", "Pompei: Bulutların Altında", "The Christophers", "İyi Şanslar, İyi Eğlenceler, Sakın Ölme", "Normal" ve "Moda" adlı filmler yer alacak."

"Devrialem" bölümünde ise "Amir'in Kararı", "Boşluğa Hitap", "Feryat", "Savaş Zamanı Boşanmak", "Alter Ego", "Şehrin En Yalnız Adamı", "İki Laborantın Yorgun Saatleri", "Comedie-Française", "Bekçilerin Çığlığı", "İş Başında", "Nina Roza", "Arkadaşım Eva", "Mahi", "Everybody Digs Bill Evans", "Dört Eksi Üç", "Son Viking", "Geç Gelen Şöhret", "Dünyanın En Zengin Kadını", "Made in EU", "Baharda Altı Gün", "Connemara", "Yeryüzü Şarkısı", "Sorella Di Clausura", "İyi Erkek Yok", "Malaga Sokağı", "Zafere Doğru" ve "Kurt, Tilki ve Leopar" filmleri gösterilecek."

Festivalin açılış filmi "Üç Veda"

Festivalin açılış töreninde Katalan yönetmen Isabel Coixet'in Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan son filmi "Üç Veda" (Three Goodbyes) izleyiciyle buluşacak. Dram türündeki filmin başrollerini Alba Rohrwacher ile Elio Germano paylaşıyor.

Festival programı, 23 Mart'ta yapılacak basın toplantısının ardından "film.iksv.org" adresinde yayımlanacak.

Etkinlik biletleri ise 27 Mart'tan itibaren Passo platformundan satışa sunulacak.

Kaynak: AA

