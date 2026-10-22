İstanbul Havalimanı 4. pisti 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton CO2 azaltımı sağladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yeni açılan 4'üncü pist ile 18 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de açılışı gerçekleştirilen 4'üncü piste ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yeni pistin hava trafiğine önemli bir operasyonel esneklik kazandırdığını belirterek, "18 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yeni pistimizden toplam 1738 kalkış gerçekleştirildi. Bu sayı, aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen 22 bin 118 kalkışın yüzde 7,9'una karşılık geliyor. Yeni pistimiz, özellikle doğu yönünde alternatif bir kalkış imkanı sağlayarak hava trafiğini rahatlatıyor" dedi.

'22 BİN 453 DENİZ MİLİ ROTA KISALMASI SAĞLANDI'

Yeni pistin uçuş mesafelerini kısaltarak yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1738 kalkışın 175'inde 'BARPE', 'IVGUS', 'VICEN' ve 'RATVU' olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda ise 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı" ifadelerini kullandı.

Rota kısalmasının çevresel ve ekonomik kazanımlarına değinen Uraloğlu, "Bakanlığımızın yakıt tüketimi ve emisyon referans katsayıları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı sağladık" dedi.